Tracce dal Passato – Storia di Lucca (VIII puntata)

Storia di Lucca – Ottava puntata

Nell’aprile del 1168 iniziò un nuovo periodo di belligeranza tra Pisa e Lucca. Iniziarono i lucchesi, che espugnarono il castello di Asciano e fecero parecchi prigionieri. All’inizio dell’anno successivo Veltro di Corvaia si alleò con Pisa e i capitani della Versilia e della Garfagnana, ribellandosi a Lucca. I lucchesi andarono alla rocca Flaminga “a combactere e vinsela… e arseno lo borgo di Corvaia e tucta la terra guastarono” (Giovanni Sercambi, Chroniche).

Per Lucca si era aperto un ampio fronte di dissenso nei territori da essa controllati. Nel mese di aprile le truppe lucchesi furono inviate in territorio versiliese “a guastare con grande esercito lo piano di Versigla et di Fillungo e allora distrussero lo borgo di Brancaglano”.

Nel 1170 pisani e lucchesi si scontrarono per il controllo di Viareggio. Alla fine prevalse Lucca che “disfecie lo barbacane et appianò le fosse che i pisani avevano facte”. Venne stipulata una pace che durò ben poco: i capitani di Bozzano decisero di passare dalla parte di Pisa. Iniziò una nuova campagna militare che vide vittoriose le truppe lucchesi, che non mancarono di bruciare Bozzano.

L’interesse di Lucca ad avere una via di accesso verso il mare risulta evidente dalla costruzione di un castello presso Viareggio, avvenuta nel 1172. Giovanni Sercambi scrisse: “Luccha edificò lo chastello Viareggi, però che prima non v’era se non un borgo”.

Una situazione di perdurante rapporto pacifico tra Lucca e Pisa era complicata dagli interessi di Firenze e Genova, che non vedevano favorevolmente il crescente successo dei pisani nei traffici commerciali.

Nel 1163 Pisa aveva ottenuto dall’imperatore Federico I un diploma che assegnava in perpetuo il titolo di feudo pisano a tutta la Sardegna, revocando qualsiasi altro diritto concesso in precedenza ad altre municipalità.

Grazie alla fedeltà dimostrata da Pisa nei confronti dell’impero, il console Uguccione veniva investito di pieni poteri su tutte le province sarde e così per tutti i suoi successori.

“Fridericus Divina favente clementia Romanorum Imperalor Augustus… damus, et concedimus, atque tradimus in feudum tibi Uguccioni Pisane Civitatis Consuli pro Comuni Pisane Civitatis recipienti, titam Insulum Sardinie cum suo Districtu et pertinentiis, et nominatim Turrim, Galluriam, et damus et concedimus, et confirmamus, in feudum tibi, pro Comuni Civitatis Pisane recipienti, plenam omnemque Potestatem, atqe lurisdictionem, et districtum, et totum quod in Sardinia est, et quod futurum est, et quod Regno et Imperio pertinet, aut pertinuit, vel pertinebit. Que omnia Tibi pro Comuni Pisane Civitatis in Feudum damus, concedimus et tradimus per vos et vestros successores in perpetuum”.

Un risultato straordinario che però aveva alterato gli equilibri politici non solo in Toscana, essendo coinvolti gli interessi dei genovesi nel Mediterraneo occidentale,

Lucca, Pisa, Firenze e Genova, allo scopo di favorire la pace e sollecitati da Cristiano, vescovo di Magonza e cancelliere imperiale, affidarono all’imperatore Federico I il Barbarossa le condizioni di una tregua vantaggiosa per tutti.

Nel 1175 l’imperatore “diede sentenza tra Luccha e Pisa che il castello di Viareggio si debba disfare, e ogni ragione che Pisa e Luccha v’avesse, rimanesse allo ’mperadore, et tucti li pregioni d’ogni parte fusseno rilassati”.

Oggetto del conflitto era il diritto di battere moneta. Questione non di poco conto in quanto in quei tempi la moneta lucchese circolava in tutta Italia. Quella battuta a Lucca era la sola moneta straniera accettata nel territorio del Comune di Bologna e papa Lucio III ne aveva autorizzato la circolazione in tutti gli Stati della Chiesa, come scrive Tolomeo: “concessit Lucensibus monetam cudendam, quam Civitatem summe commendans, omnibus Civitatibus Tuscie , Marchiae, Campaniae, Romagnolae et Apuliae”.

Nell’anno 1176 si arrivò ad un accordo tra Pisa e Lucca, che si obbligavano reciprocamente a consegnare la metà degli utili della zecca. Le monete battute da Pisa sarebbero dovute essere diverse “in magnitudine, amplitudine et rotunditate et coloris” da quelle lucchesi, in modo che fosse possibile distinguerle. In ogni caso sulle monete doveva comparire l’effigie dell’imperatore regnante.

L’accordo non fece però cessare la disputa tra le due città. Lo stesso imperatore Federico I sentenziò che Pisa cessasse di coniare moneta lucchese, come documenta Tolomeo: “invenitur sententia lata per imperatorem Fredericum contra Pisanos de moneta non cudenda ea forma et cuneo, qua et quo Lucenses cudere possunt”.

Nonostante il divieto, i pisani “continuavano il turpe negoziato di stampar la pecunia col marchio di Lucca” (Antonio Mazzarosa, Storia di Lucca).

Pisa venne prontamente messa al bando da Federico I, che revocò anche la sovranità pisana sulla Sardegna.

Nei suoi “Annali” scrive Tolomeo “… invenitur datum bamnum Pisanis per imperatorem Fredericum, quia contra pacta fecerunt inter comune Lucense et Pisanum de moneta cudenda eo modo et forma qua Lucenses cudebant”.

Solo nel 1181 si arrivò a definire un accordo di pace. Lucca avrebbe restituito tutti i beni sottratti al popolo pisano, non avrebbe supportato iniziative militari dei nemici di Pisa e sarebbe corsa in suo aiuto in caso di conflitto.

Tra le diverse clausole, l’accordo prevedeva che le due città si sarebbero obbligate a non edificare nuove fortificazioni e il vescovo di Pisa avrebbe avuto giurisdizione in terra lucchese.

