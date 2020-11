Tracce dal Passato – Storia di Lucca, VII puntata

Storia di Lucca – Settima puntata

I privilegi concessi da Enrico IV e confermati dai suoi successori avevano dato a Lucca la libertà di nominare di anno in anno i propri consoli maggiori, titolari di un potere di governo dal contenuto piuttosto ampio e tenuti a prestare giuramento di fedeltà all’imperatore. Inoltre erano obbligati a pagare le regalie, secondo la formula “convenctionem factam de pecunia 400 librarum annalim solvenda observabo”.

Francesco Bendinelli riporta che nel 1088 “consules lucenses fuerunt Lambertus, Rolandus, Gerardus, Vuidus et Bonitius”. A quel tempo i consoli maggiori erano cinque, uno per ogni antica contrada lucchese: Borgo, san Frediano, san Pietro, san Donato e San Gervasio.

Tra i vari compiti dei consoli maggiori vi era anche l’approvazione degli accordi commerciali che i consoli dei mercanti concludevano con le altre città, come l’intesa raggiunta con la città di Modena nel 1281. L’ingresso di merci nel territorio modenese veniva gravato da una gabella, che comunque non ostacolava i traffici dei mercanti lucchesi. Lana, seta, pellicce di animali selvatici, cera, uva passa, pinoli e molte altre mercanzie venivano trasportate da Lucca a Modena per essere successivamente vendute in tutto il suo territorio.

Esistevano inoltre i consoli treguani, che oggi definiremmo giudici di pace, e i consoli foranei, oltre ai già nominati consoli dei mercanti che erano soliti riunirsi nella contrada di sant’Andrea.

Il privilegio di eleggere autonomamente i propri consoli venne confermato dall’imperatore Federico I detto il Barbarossa con un diploma dell’anno 1162: “Fredericus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus… concedit Civitati Lucanae ut eligant omni anno ex se Consules quos voluerint, qui debeant jurare ita videlicet, quod guidabunt, et regeant populum et Civitatem Lucanam ad honorem Dei, et ad servitium Domini Imperatoris Frederici”.

Il governo della città di basava su una pluralità di organi, ognuno con precise competenze.

Ogni contrada eleggeva venti suoi rappresentanti presso il Consiglio Speciale che esaminava le questioni inerenti la pace e la guerra oltre a formare atti aventi valore di legge.

Il Consiglio Secreto svolgeva compiti di vigilanza sopra l’operato dei Consoli, le relazioni con l’estero e l’amministrazione delle finanze.

Esistevano poi sette Curie, ciascuna diversamente nominata e investita di attribuzioni diverse: Curia di san Cristofano, Curia dei Treguani, Curia delle querele e dei ricorsi, Curia dei Foretani, Curia della nuova giustizia, Curia delle esecuzioni delle sentenze, Curia dei Gastaldioni.

La Curia di san Cristofano, così chiamata perché aveva sede nell’omonima chiesa, giudicava le liti tra persone laiche domiciliate nella città, quando il valore della causa superava la somma di venticinque lire. Era composta da tre consoli, di cui uno avvocato. Quando la causa aveva un valore inferiore allora era competente a giudicare la Curia delle querele e dei ricorsi.

La Curia dei Treguani, avente sede nella chiesa di san Senzio, giudicava “de assignandis pensionibus, seu redditibus et affictis, et de terris affictandis, et etiam de maseis, et manentibus derelictis, et de ipsis tenendis et laborandis”. Aveva inoltre competenza sulle cause delle chiese, dei monaci e dei chierici di Lucca e dintorni, nonché le liti tra persone ecclesiastiche e laiche, fatta eccezione per le questioni spirituali.

Di fronte alla legge le persone erano divise in due categorie: foretani e forensi. Questi ultimi erano coloro che provenivano da altra città. La Curia dei Foretani, che aveva sede nella chiesa di sant’Alessandro, era composta da quattro consoli. Giudicava le cause sorte tra coloro che erano cittadini e quelli che non lo erano, oltre alle liti che interessavano chi abitava fuori la città e chi non apparteneva ad alcun vicariato.

La Curia della nuova giustizia giudicava le cause promosse contro chi non si conformava a sentenze, lodi e decisioni di arbitri, valutando la legittimità dei titoli che le persone vantavano sui beni. Le sentenze della Curia di nuova giustizia venivano inviate alla Curia delle esecuzioni, perché avessero concreta applicazione.

La Curia dei Gastaldioni aveva competenza in materia di decoro cittadino, stabilendo ad esempio dove era possibile impiantare le fabbriche di saponi. Emanava anche atti amministrativi per regolare le attività dei fornai, dei macellai, dei mugnai.

Nel corso del dodicesimo secolo venne istituito il Consiglio del Popolo, con compiti di pubblica sicurezza e difesa della città, che era retto dai dodici Priori delle Armi, ognuno dei quali rappresentava una contrada lucchese.

