Tracce dal Passato. Storia di Lucca – Lo scalo marittimo di Motrone (II parte)

Lo scalo marittimo di Motrone (II parte)

Motrone tornò sotto il dominio pisano dopo la morte di Castruccio degli Antelminelli, capitano di Lucca.

Nel 1343 presso Motrone l’esercito di Luchino Visconti si scontrò con le truppe pisane. Durante le operazioni militari Francesco Petrarca, nel suo viaggio da Avignone a Napoli, si fermò a Motrone per trascorrere la notte.

Troviamo documentato il fatto nella lettera che il poeta scrisse al cardinale Giovanni Colonna: “arde al presente e fiera la guerra tra i Pisani e il Signor di Milano, mossa come tu sai più per mal animo, che per question di confini: chè non era da badare all’antico confine del Po, dove l’Appenino chiaramente terminava i loro Stati… Io voleva andare diritto per la mia via, ma poco lungi di Lavenza eransi accampati entrambi gli eserciti; chè da una parte il tiranno mostrava d’assalir minaccioso, dall’altra facevano i Pisani ogni sforzo a difendere il loro Mutrone. Fui dunque costretto presso Lerici a credermi al mare un’altra volta, e visto il grande scoglio che dal colore prese il nome di Corvo, e passato oltre la candida rupe, e la foce della Macra, e Luni, che dell’antica fama e potenza ora non altro che il solo e vano nome conserva, pernottai appunto nelle vicinanze di Mutrone accanto al campo de’ Pisani”.

Nel 1369 Lucca riprese il controllo dello scalo di Motrone e delle opere di fortificazione che erano nel luogo.

Nelle Cronache di Giovanni Sercambi vengono esposti i fatti con dovizia di particolari. In quel tempo al comando della guarnigione di Motrone era “il Bructo da Camaiore” , il cui vero nome era Giovanni Nelli. Il vicario imperiale di Pietrasanta, “messere Iohanni Bolcioni”, decise di assediare il castello di Motrone e da Lucca arrivarono milizie a cavallo, capitanate da Becchino da Mirano. Poiché Giovanni Nelli non manifestava segni di resa, nonostante non arrivasse soccorso da Pisa, “si diliberò che il fratello e alcuno suo parente condure a Motrone, con dimostrare quelli volere fare morire in su le forchi”.

Solo allora arrivò la resa e i lucchesi poterono prendere il controllo del castello di Motrone “lassandolo fornito di gente dello ‘mperadore, di sopra. E di socto rimase Iacopo Cinelli da Petrasanta, amoniti di tucto ciò che s’apertiene a buona guardia”.

La conquista di Motrone venne festeggiata a Lucca e a Pietrasanta: “per l’alegrezza di Motrone riavuto, si fecie nella dicta terra molti fuochi di falò et festa con canti e piaceri”.

Il poeta lucchese Davino Castellani ebbe perfino l’incarico di comporre una canzone a memoria dell’impresa:

Motrone dilectoso or ti rallegra del tuo magistrato

Poichè se’ ritornato socto ‘l comun di Luccha poteroso

Ben ti puoi rallegrar, dolcie Motrone,

Però che di Toschana tu sè chiave.

Poi che tornato se dov’è ragione,

Al buon comune di Luccha soave.

Che ordina ch’ugni nave

Galee, cocche, leute et altri legni,

con tucti loro ingengni,

Posino in nel tuo porto virtudioso. Motrone dilectoso.

Rallegrati Pietrasanta gioconda,

Di questo tuo vicino di Motrone.

E vedi le novelle che t’ abonda,

Charicherai con vera ragione.

E lo ‘ntelletto pone

Verso di Luccha tua madre perfetta

Che cone aspetta

Di darti pacie con istato gioioso, Motrone dilectoso

Nel 1430 iniziò un lungo periodo di belligeranza tra Firenze e Lucca, che portò nel 1441 ad una pace che sarebbe durata cinquanta anni.

Scaduto il termine della pace Firenze non volle restituire Motrone, contrariamente agli accordi fatti. Fu la discesa di Carlo VIII in Italia che dette occasione a Lucca per tornare in possesso dello scalo marittimo.

Poiché Piero dei Medici aveva acconsentito a consegnare a Carlo VIII la città di Pisa insieme a Pietrasanta e Motrone, nel 1496 fu possibile per Lucca acquistare per 25.000 ducati il dominio di Pietrasanta e Motrone, che tornarono ai Francesi nel 1500 per volontà di Luigi XII, successore di Carlo VIII d’Angiò. L’anno successivo Lucca pagò 34.512 ducati per assicurarsi il controllo di Pietrasanta e Motrone, suscitando la forte avversione dei fiorentini nonostante l’imperatore Massimiliano I avesse confermato i diritti dei lucchesi.

La definizione della lite venne rimessa a Leone X il quale, con il lodo del 29 settembre 1513, assegnò definitivamente a Firenze la città di Pietrasanta e lo scalo marittimo di Motrone.

BIBLIOGRAFIA

Atti della reale accademia lucchese di scienze, lettere ed arti

AA.VV. , Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca

Bernardo Marangone, Cronache pisane

Antonio Mazzarosa, Storia di Lucca