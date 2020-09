Tracce dal passato – Ritorna con la Porta Beltrame la serie dedicata alla storia del nostro territorio

Secondo Emanuele Repetti (Dizionario corografico della Toscana) la prima traccia documentale della Porta Beltrame, situata tra il lago di Porta e la Rocca di Montignoso nella località chiamata Salto della Cervia, è da rinvenirsi in un placito datato 5 maggio 1058. L’imperatore Arrigo III accordava a Guidone, vescovo di Luni, il favore nella lite contro Gandolfo di Lucca per il controllo sul distretto di Aghinolfo.

Amato Amati riporta che “questo luogo vuolsi fondato da una colonia dell’antichissima città di Luni. Fu posseduto dalla Contessa Matilde che lo infeudò ad un Aghinolfo d’origine longobarda” (Dizionario corografico d’Italia),

Si ricorda anche che nel 1312 i fiorentini, alleati con Lucca, inviarono presso Porta Beltrame le proprie truppe allo scopo di scongiurare l’entrata dell’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo in Pisa.

“Fu cura di Giovanni Alfani … di confortar i Lucchesi che per sicurezza comune fornissero tutte le castella di Lunigiana… fecero venire le genti che aveano mandate a Bologna, e coniuntele con quelle de’ Lucchesi, comandarono loro che difendessero Sarzana, e il passo di Porta Beltramo e lq via della marina, perché all’imperadore fosse tagliata la strada di venire a Pisa” (Scipione Ammirato, Istorie fiorentine).

Dopo il 1513, quando Pietrasanta era passata sotto il dominio di Firenze, per volontà di Cosimo I venne eretta una torre munita di ponte levatoio e capace di accogliere qualche pezzo di artiglieria. Lo stemma mediceo, collocato sopra la porta attigua alla torre, sovrastava l’antica strada postale per Genova.

Nelle immediate vicinanze è situato il “Salto della Cervia”, una rupe dove si narra “per tradizione che ivi balzasse da enorme altezza, e senza farsi danno, una cerva prodigiosamente salvata dalle armi di un cacciatore, che nello inseguirla, vinto dalla sua velocità, sfofìgava l’ira in bestemmie” (Attilio Zaccagni Orlandini, Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana).

Nel 1838 un gruppo di intraprendenti agricoltori bolognesi tentarono la coltivazione del riso nei terreni acquitrinosi localizzati presso il lago di Porta. Ranieri Barbacciani Fedeli, nel “Saggio storico, politico, agrario e commerciale dell’antica e moderna Versilia”, delinea la vicenda, che fu oggetto di controversia con la popolazione locale, convinta che tale coltivazione avrebbe costituito un pericolo per la salute.

Per dirimere la questione Leopoldo II di Toscana “commise ai professori Barzellotti Giacomo, e Paolo Savi di andare sul posto ed esaminare, e riferire sul merito dei reclami. Essi riferirono che erano di sentimento che la cultura in questione sarebbe stata nociva, ed il motivo principale a loro giudizio si era, che avevano riscontrato che la sorgente locale d’acqua destinata all’innacquamento della risaia era di natura minerale, e perciò nociva unendosi alle piante del riso, e quindi non sapevano smentire i timori concepiti”.

Dopo avere inizialmente proibito la coltura del riso, il governo toscano tornò sulla questione, affidando al professor Studiati, medico primario di sanità del porto di Livorno, e al professor Targioni Tozzetti, cattedratico di botanica e chimica, di esaminare il terreno da Motrone al Cinquale.

I due luminari “sottoposero ad esatta analisi quell’acqua di Porta che dai precedenti scienziati era stata giudicata minerale, e dalla loro analisi resultò essere quell’acqua di natura perfettamente identica all’acqua del fonte della piazza di Pietrasanta, che alimenta quelli abitanti. Il concorso delle circostanze locali, bene esaminate ed una tale analisi dell’acqua da servire alla risaia fecero essere concordi i signori Studiati e Targioni a riferire al Governo che la cultura di che si trattava non poteva accrescere causa alcuna di aria malsana alle tante già permanenti, ed antiche in quella regione. Su di tale perizia il Governo accordò la cultura del riso per il 1842”.

Venne pertanto seminato riso cinese con il risultato di un notevole raccolto. Nel corso dell’opera “trovarono impiego dall’aprile a tutto settembre 300 braccianti al giorno sì dell’uno che dell’altro sesso”.