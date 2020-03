Tracce dal passato, IV puntata – Seravezza al tempo dell’arrivo di Michelangelo

ALCUNE NOTE SU VICENDE STORICHE CHE HANNO INTERESSATO SERAVEZZA – QUARTA PUNTATA

Riprendendo il resoconto storico di Emanuele Repetti arriviamo al 1484, anno in cui Seravezza ottenne dalla Signoria di Firenze diversi privilegi: un proprio statuto civile, l’esenzione dalla gabella dei contratti, dal dazio del bollo e del sale.

Dieci anni più tardi Carlo VIII di Francia scese in Italia per reclamare militarmente i diritti ereditari sul Regno di Napoli.

Il re francese ottenne da Piero dei Medici il controllo di varie roccaforti, tra cui quella di Pietrasanta che successivamente venne ceduta a Lucca.

Seravezza tornò sotto il controllo di Lucca e così rimase fino al lodo di Papa Leone X del 29 settembre 1513, quando venne restituita alla giurisdizione fiorentina.

Il popolo di Seravezza colse l’occasione per chiedere la conferma delle capitolazioni del 1484. Nel novembre del 1513 venne inviata a Firenze una delegazione che, a seguito di un atto di sottomissione, ottenne quanto voluto dal magistrato dei Dieci di Balia.

Un altro atto pubblico di fondamentale importanza è quello datato 18 maggio 1515 e scritto “in terra Serravitiae in hospitale S. Mariae, videlicet al Ponte di la Capella”.

Convocati gli uomini di Seravezza, vennero nominati due sindaci: “convocatis hominibus Comuni Seravitie… de mandato et voluntate Marci olim Gerardini et Luce olim Iacobi Folini de dicto Communi et eiusdem Communis et hominum, consolum et officialium…

In qua quidem conventione, congregatione et cohadunatione interfuerunt infrascripti 119 homines de dicto Communi…

Qui omnes homines una cum dictis officialibus Communis Serravitii… ordinaverunt in eorum et totius dicti Communis sindicos et procuratores prudentes viros Thomeum olim Luce Thomei de dicto Communi et Iacobum Ioannis Fetti de la Corvaria dicti Communi…”.

Tomeo e Iacopo, uomini prudenti, furono incaricati di recarsi a Firenze per offrire, a titolo di donazione, il Monte chiamato dell’Altissimo e quello di Ceragiola, dove si diceva fossero presenti vene di marmo adatte per l’estrazione: “… ad donandum ac titulo donationis … Dominationis et Populo Florentino Montem qui dicitur el Monte di lo Altissimo et Montem qui dicitur el Monte di Ceraxola sitos et positos in pertinentiis Seravicii et Capelle Vicariatus Petresancte, in quibus dicitur esse cava et mineria pro marmoribus cavandis”.

L’atto di donazione comprendeva inoltre tutti gli altri luoghi nei quali vi fossero vene di marmo da cavare: “item omnia alia loca existentia in dicto Vicariatu et spectantia in quibus essent marmora ad excavandum”.

Seravezza donava ai fiorentini anche i terreni necessari per costruire la strada che avrebbe permesso di portare i blocchi di marmo dalle cave al mare: “item loca ad faciendam viam pro conducta dictorum marmorum ad cavea seu a dictis et locis usque ad mare”.

La disponibilità di marmi in terre non troppo lontane convinse Firenze a cercare nei luoghi di Seravezza quanto necessario per completare la facciata del duomo di San Lorenzo.

Il 14 aprile 1518 venne stipulato un contratto per mezzo del quale alcuniartigiani di Pietrasanta si obbligavano a cavare e lavorare il marmo destinato al duomo fiorentino, per un corrispettivo pari a cento ducati d’oro.

Il committente era Michelangelo Buonarroti, che agiva per conto del Papa Leone X, figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico.

“… Dominicus … Filippus… Michael… Vincentius… Nicholaus… Pellegrinus… omnes de Petrasancta… hanno confessato et publicamentedichiarito, et confessano et dichiarano havere hauto et ricevuto da lo excellente huomo maestro Michelangelo di Ludovico di Buonarota, citadino fiorentino, scultore… ducati cento d’oro in oro largo et di iusto peso…

Et detti ducati cento sono per arra et principio di paghamento di marmi ch eli soprascripti hanno promisso fare et consegnare… per la facciata de la chiesa di Santo Lorenzo di Firenze…” .

Nel contratto venne concordato quanto segue: “i quali marmi li prefati maestri hanno a cavare et lavorare a l’Altissimo, luogo ditto a la Piastra di verso Strettoia sive Antognia… detti marmi et pezi siano et esser s’intendino di marmo biancho et senza peli alcuni, et se pure havessono alcuna venetta, ma non molte, s’intendino essere ydonei et buoni per ditto lavoro”.

I blocchi di marmo bianco senza alcuna vena furono invece destinati alla produzione di statue: “… riservando le figure o vero pietre per fare figure, le quali siano et debbino essere di marmo bianchi senza peli, vene o machia alcuna”.

Michelangelo aveva inoltre bisogno di alcune colonne alte undici braccia (il braccio fiorentino corrispondeva a 58,3 centimetri, NdA), pagate agli artigiani pietrasantini trenta ducati ognuna: “et accadendo a prefato maestro Michelangelo havere bisognio di colonne di marmo d’alteza di braccia undici a la fiorentina, et di grosseza corrispondente a la detta alteza … dicto maestro Michelangelo sia tenuto per ciaschuno fuso di dette colonne senza base et capitello, dare et pagare a li sopranominati per loro fatiche et facture ducai trenta d’oro larghi per ciaschuna d’esse colonne”.

Iniziarono i lavori necessari per predisporre la strada per portare i marmi dall’Altissimo verso il mare.

In una lettera dell’agosto 1518 e scritta in Seravezza, Michelangelo confidò a Berto da Filicaia che “le cose di qua vanno assai bene. La strada si può dire che sia finita, perchè resta a fare poco, cioè resta a tagliare certi sassi o vero grotte: l’una è dove sbocca la strada che escie del fiume nella strada vecchia a Rimagno; l’altra grotta è poco passato Rimagno per andare a Seraveza, un sasso grande che attraversa la strada; e l’altra è a l’ultime case di Seravezza, andando verso la Corvara”.

Restavano dunque pochi lavori da fare per completare la strada. Michelangelo lamentò la mancanza di abile manovalanza, che avrebbe permesso di compiere l’opera in un paio di settimane: “di poi s’à spianare col piccone in qualche luogo: e tutte queste cose perchè son breve, sarebon fatte in quindici dì, se ci fussino scarpellini che valessino qualche cosa”.

La medesima lettera dette occasione a Michelangelo di raccontare le difficoltà incontrate nel portare in basso le colonne.

Un operaio trovò la morte e la vita dello stesso Michelangelo venne messa in pericolo: “de’ marmi, io ò la colonna cavata giù nel canale e presso alla strada a cinquanta braccia, a salvamento. È stata maggior cosa che io non stimavo a collarla giù: èccissi fatto male qualcuno nel collarla, e uno ci s’è dinocolato e morto súbito, e io ci sono stato per mettere la vita. L’altra colonna era quasi bozata: trovai un pelo che me la troncava: èmmi bisogniato rientrare nel poggio tanto quanto l’è grossa per fugire quel pelo, e così ò fatto, e stimo che adesso la vi sarà: e bòzasi tutta via”.

Michelangelo giudicò che “el luogo da cavare è qua molto aspro”. Inoltre la manovalanza difettava della perizia necessaria per le operazioni di estrazione del marmo: “… e gli uomini molto ignoranti in simile esercizio”.

Il genio rinascimentale non dubitò comunque di riuscire nell’opera che lo stava impegnando: “… però bisognia una gran pazienza qualche mese, tanto che e’ si sieno domesticati e’ monti e amaestrati gli uomini; poi faremo più presto: basta che quello che io ò promesso, lo farò a ogni modo, e farò la più bella opera che si sia mai fatta in Italia, se Dio me n’aiuta”.

(continua…)