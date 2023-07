Tra le Righe di Barga, si alza il sipario

Partenza scoppiettante per il Festival letterario Tra le righe di Barga edizione 2023, una “tre giorni” di letteratura e autori che per la sua serata di debutto ha regalato un interessante incontro con Piero Dorfles critico letterario e giornalista noto al grande pubblico per aver curato diversi programmi radiofonici e televisivi per la Rai e per la sua presenza nella fortunata trasmissione televisiva Per un pugno di libri su Rai3.

Dorfles ha raccontato del suo rapporto con i libri e del profondo, articolato e complesso, significato della lettura e soprattutto di essere dei lettori. Dorfles ha parlato a lungo fatto davanti ad un attento e numeroso pubblico che ha completamente gremito l’atrio di palazzo Pancrazi, la sede del comune, che ha ospitato questo primo evento.

Nel programam della “tre giorni” del Tra le righe di Barga anche l’incontro con Francio Forte e la presentazione dei libri finalisti di Garfagnana Giallo Barga Noir