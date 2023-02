Tra le piante da frutto che fioriscono in Inverno c’è il nocciolo,

un grande arbusto vigoroso e tozzo che raggiunge i 4/5 m di altezza.

I fiori maschi ad amento pendente sbocciano già a fine gennaio/febbraio insieme ai fiori femminili che sono molto più discreti.

E’ pianta resistente al freddo e poco esigente sulla natura del terreno, adatto come pianta singola o per siepi. I frutti maturano in settembre.