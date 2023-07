Tra borghi e paesaggi mezza giornata in e-bike

Dopo un breve ma importante briefing sull’utilizzo delle MTB a pedalata assistita, partiremo per il nostro percorso. Attraverseremo il centro storico di Castelnuovo di Garfagnana dove supereremo, passando uno storico ponte, il fiume Serchio per poi percorrere circa 1 km di strada ordinaria, prima di girare a destra ed iniziare a pedalare tra campi coltivati e paesaggi agricoli. Raggiungeremo in breve il centro storico di Pieve Fosciana e seguendo il tracciato della “Via del Volto Santo” arriveremo a Castiglione di Garfagnana, uno splendido borgo inserito nella lista di quelli più belli d’Italia.

Dopo una sosta in un tipico bar-alimentari dove respireremo la tipica atmosfera di paese, con le nostre MTB elettriche raggiungeremo il punto più alto delle mura che circondano il borgo medievale un punto panoramico con splendide vedute sia sulle Alpi Apuane che sulle montagne del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Proseguiremo per viottoli e piacevoli strade sterrate attraversando alcune fattorie dove si allevano bovini di razza tipica. I paesaggi che attraverseremo ci permetteranno di godere a pieno della natura di cui questa valle è ricca.

Una bella discesa tra boschi ci condurrà al piccolo di Sambuca, con la sua piccola chiesa arroccata sul rocce vulcaniche. Una breve visita e poi per divertenti sentieri e strade sterrate fino al borgo di Pontecosi ed il suo storico ponte a scheda d’asino sulle rive dell’omonimo lago. Da qui, in breve, completeremo il nostro percorso ad anello rientrando a Castelnuovo di Garfagnana.

Durata: 4 ore circa.

Lunghezza: circa 32 KM.

Dislivello: circa 780 metri.

Difficoltà/Impegno: 5 (in una scala da 1 a 12). Percorso che prevede alternanza di strade secondarie e strade sterrate, tratti su sentieri.

Minimo partecipanti: 4 persone (età minima 12 anni – altezza 140 cm)

Abbigliamento necessario:

Scarpe sportive, piccolo zaino (25/30 litri), giacca impermeabile, abbigliamento sportivo o specifico da bicicletta.

Attrezzatura fornita:

MTB a pedalata assistita;

Caschetto.

La consegna delle biciclette avverrà a Castelnuovo di Garfagnana, dove rientreremo dopo un circuito ad anello che avrà una lunghezza complessiva di circa 45 km.

Cosa portare:

Per un miglior comfort suggeriamo di utilizzare capi di abbigliamento specifici per la bicicletta, tuttavia si può partecipare anche utilizzando un normale abbigliamento sportivo. È invece necessario l’ utilizzo del casco che verrà fornito insieme alla bicicletta.

Suggeriamo di portare con voi un piccolo zaino ove riporre un capo di abbigliamento a manica lunga caldo e leggero, protezione solare, una borraccia o una bottiglia per l’acqua.

Incluso:

– Guida escursionistica durante il programma;

– Noleggio MTB elettrica e caschetto;

Guida: Guida in MTB Ass. Apians

Per info, prenotazioni e costi:

Garfagnana Experience– tel +39 (0)583 641006 – email booking@garfagnanaexperience.com – www.garfagnanaexperience.com