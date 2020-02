TRA ASTROFISICA E JAZZ ECCO “LA LUNA, L’UOMO E IL FUTURO DELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE”

TRA ASTROFISICA E JAZZ ECCO “LA LUNA, L’UOMO E IL FUTURO DELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE”, IL NUOVO EVENTO TARGATO CROCE VERDE P.A. LUCCA.

APPUNTAMENTO DOMANI, ALLE ORE 16:00, PRESSO IL CINEMA MODERNO DI LUCCA.

Una conferenza sui generis, capace di unire sapere specialistico, divulgazione scientifica e musica jazz, sempre all’insegna del sociale: questo e molto altro è “La Luna, l’uomo e il futuro dell’esplorazione spaziale”, evento organizzato dalla Croce Verde P.A.

Lucca con il patrocinio di Provincia e Comune di Lucca, CICAP, Cinema Teatro Moderno, Cesvot, INAF e Circolo Lucca Jazz. L’iniziativa, ad ingresso libero, è prevista per sabato 15 febbraio 2020, alle ore 16:00, presso il Cinema Moderno di Lucca (via V. Emanuele II, 17). La manifestazione, che vede anche il contributo economico da parte di Cesvot e di Banco BPM – Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, è resa possibile dalla generosità della famiglia Gialdini, proprietaria del cinema Moderno. E proprio all’ingresso della sala verrà predisposta una raccolta fondi, destinata all’acquisto di un automezzo per il trasporto di malati di SLA.