Toscana, stop alla devastazione del territorio. Occupiamoci davvero della Crisi Climatica!

Le immagini dei violenti allagamenti in Toscana che hanno portato alla morte di 7 persone, non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni: stiamo vivendo sulla nostra pelle gli effetti della crisi climatica. La forma è proprio questa: eventi estremi che si manifestano con una violenza e con una frequenza inaudite a causa della maggiore quantità di energia presente in atmosfera, aumento direttamente proporzionale all’aumento della temperatura media globale (si parla di +1,44°C nel mese di Settembre 2023, l’anomalia termica più rilevante che sia mai stata misurata su scala globale). A Pontedera si sono abbattuti 200 mm di pioggia in tre ore, un quantitativo maggiore alle medie mensili di Novembre (il mese più piovoso in Toscana): è evidente che una simile quantità sia incontenibile in qualsiasi condizione.

E allora cosa deve fare la politica? Stare a guardare? Ma niente affatto! Il Presidente della Regione Eugenio Giani si sta sbracciando parlando di crisi climatica e di eventi estremi, ma questo NON BASTA! Attualmente l’approccio allo sviluppo del territorio è ancora fortemente antropocentrico. Ancora si pensa che l’uomo debba sottomettere la natura, adattarla alle sue esigenze consumistiche sempre e comunque, ma è evidente che questo non è possibile. Eppure la stessa Regione continua a promuovere progetti insostenibili e anacronistici, tra strade, aeroporti, discariche, cave e rigassificatori incompatibili con il territorio, come già ricordato dal co-portavoce di Europa Verde – Verdi Toscana Eros Tetti. Ribadisco, in relazione al territorio della Provincia di Lucca, comunque molto colpito dalle tempeste degli ultimi giorni anche se in modo meno tragico, la totale inopportunità di interventi come l’apertura di nuove cave nel territorio delle Alpi apuane, gli Assi Viari di Lucca, l’Asse di Penetrazione a Viareggio, il super-magazzino Celtex nell’area del lago di Sibolla e, a livello più locale, la nuova viabilità che annienterebbe il Parco di Sant’Anna a Lucca, e gli innumerevoli tagli di alberi che vengono fatti in nome della sicurezza e della manutenzione del territorio. Una manutenzione inefficiente, anche per mancanza di mezzi, che non guarda alle cause dei problemi e alla struttura del territorio, ma interviene spesso a sproposito e in ritardo.

Ecco, se la Regione vuole davvero affrontare seriamente la crisi climatica, è necessario che prenda una fortissima posizione contro tutte queste opere inutili, costose e dannose, onde evitare di rimanere alle parole. Questo potrebbe essere un buon punto di partenza anche per recuperare fondi da destinare invece ad una VERA messa in sicurezza del territorio, basata sulla decementificazione, sull’uso di energie rinnovabili e sul ridare spazio ai fiumi e ai corsi d’acqua, l’unico possibile provvedimento che possa salvare le piane alluvionali così martoriate in Toscana. Noi ecologisti abbiamo da tempo indicato questa strada, che purtroppo confligge inevitabilmente con gli interessi economici di pochi potenti che, obnubilati dal potere, vogliono sempre di più. Ecco perché ci associamo alla richiesta di Eros Tetti di un tavolo permanente sulla Crisi Climatica in Toscana, dove poter dare il nostro contributo. E vogliamo chiamare a raccolta anche le giovani generazioni, che appaiono più sensibili al tema della crisi climatica: abbiamo bisogno anche del loro contributo per opporci ai progetti devastanti che avanzano sospinti soltanto dalla consuetudine e dall’avidità di pochi portatori d’interesse. E’ così che si combatte la crisi climatica sul territorio! E’ così che si dimostra che la politica, composta dagli enti pubblici istituiti dalla Costituzione, dai rappresentanti eletti dal popolo, dagli attivisti politici e dalla cittadinanza attiva, può davvero essere uno strumento utile a governare il territorio in modo equo e solidale, pur nelle sempre più difficili condizioni che la Crisi Climatica porta con sé.