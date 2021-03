Toscana rossa, Fantozzi (Fdi): “Le attività commerciali pagano il conto più salato”

“A maggiori restrizioni devono corrispondere maggiori sostegni”

Lucca 26/03/2021 – “L’errato conteggio dei contagi da parte della Regione non fa altro che confermare la totale inadeguatezza dei vertici regionali. A pagare il conto più salato di questa mala gestione sono soprattutto le attività commerciali che vedono le saracinesche nuovamente abbassate per le prossime due settimane. A maggiori restrizioni devono corrispondere, però, maggiori sostegni. Cambiare di fascia, con ciò che ne consegue per un territorio economicamente già provato, per un pugno di contagi è una beffa” dichiara il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Sviluppo economico.