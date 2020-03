E’ stata firmata e pubblicata in serata l’ordinanza preannunciata stamani dal presidente della Toscana Enrico Rossi sulla quarantena per chi arriva (o negli ultimi quattordici giorni è arrivato) dalla Lombardia e dalle altre quattordici province dichiarate zona rossa, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

