Toscana, nel 2022 record di connessioni impianti fotovoltaici alla rete elettrica

In Toscana, nel corso del 2022, sono state effettuate oltre 12.700 nuove connessioni di impianti fotovoltaici alla rete elettrica per un totale di 104 MW, con una crescita del +192% rispetto al 2021. Il territorio provinciale maggiormente interessato è stato quello di Pisa con la cifra record di 2.221 allacciamenti, pari all’attivazione di circa 6 impianti fotovoltaico al giorno per 365 giorni.

“Oggi, sul territorio regionale oltre 65mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori ed allo stesso tempo consumatori di energia elettrica – spiega Enrica Irene Sanguedolce, responsabile di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) per Toscana e Umbria – Essi stanno contribuendo attivamente alla transizione energetica e sostenibile del Paese.

Nell’anno 2022, in tutta Italia, E-Distribuzione ha attivato quasi 204mila impianti per un totale di 2.400 MW di nuova potenza installata.