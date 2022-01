In particolare queste sono le nuove regole:

serve il green pass rafforzato (cioè quello che si ottiene con guarigione da Covid o vaccino) per consumare nei bar e nei ristoranti sia all’aperto, sia al chiuso e anche velocemente in piedi al bancone; per accedere alle palestre, alle piscine centri natatori, sia all’aperto che al chiuso; per partecipare alle feste dopo cerimonie civili o religiose; per andare a convegni o congressi sia all’aperto che al chiuso; per andare ai centri benessere sia all’aperto che al chiuso; per praticare gli sport di contatto al chiuso; per accedere ai teatri, ai cinema, sale da concerto, ai locali con musica dal vivo e altri locali; per accedere a musei, mostre e altri luoghi della cultura comprese biblioteche e archivi; per accedere alle strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione sia all’aperto che al chiuso; per prendere i mezzi di trasporto pubblico o privato di linea.