TOSCANA – Cinque vittime e alcune persone ancora disperse

E’ il bilancio del tributo umano, finora, per la furia del maltempo che si è abbattuto sulla Toscana e che è culminato nella serata di ieri con le prime tre vittime. Un uomo di 70 anni, di Lamporecchio, è stato trovato questa mattina (3 novembre) dai vigili del fuoco, ancora dispersa la moglie che si trovava con lui.

Entrambi stati travolti dall’acqua. La loro auto è stata ritrovata ad alcuni chilometri di distanza dai loro corpi. Altre tre persone erano state trovate ormai prive di vita nella notte: due i morti a Mortemurlo a cui si aggiunge una vittima a Rosignano: si tratta di una donna rimasta intrappolata in una Rsa invasa dall’acqua.

Gli allagamenti e le esondazioni hanno cambiato il volto alla Toscana centrale. Impressionanti le foto aree dei danni lasciati dalle inondazioni della serata di ieri, per le quali le stime ancora provvisorie parlano di danneggiamenti pesanti. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dichiarato già ieri sera lo stato di emergenza regionale, ma ormai l’incubo maltempo in Toscana è una questione all’attenzione nazionale. Questa mattina il governatore in un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni ha ottenuto garanzie sulla dichiarazione di emergenza nazionale, che il Consiglio dei ministri si starebbe accingendo a sottoscrivere.