TOSCANA – Allerta meteo arancione per forti temporali e rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per le prossime ore. Dalle ore 6:00 alle 12.00 di domani, venerdì 30 giugno, sui territori di Lucca, della Valle del Serchio, della Versilia e di tutta la Toscana allerta gialla per forti temporali, rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore. Dalle ore 12.00 di domani, venerdì 30 giugno, fino alle ore 8.00 di sabato 1 luglio, sugli stessi territori l’allerta cresce al livello arancione sempre per forti temporali, rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore. Maggiori informazioni su www.lamma.rete.toscana.it/