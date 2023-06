Torta yogurt nocciole e Nutella LA RICETTA

le ricette dei nostri dolci fatti in casa

INGREDIENTI =

180 gr digestive oppure oro saiwa 90 gr burro 500 gr yogurt bianco dolce 250 gr panna già zuccherata 8 gr fogli di gelatina 100 gr granella di nocciola Nutella qb nocciole e panna per decorare.

PROCEDIMENTO =

Mettiamo a sciogliere nel microonde il burro tritiamo i biscotti e mettere in una terrina aggiungere il burro fuso e amalgamare versare il composto in una teglia a cerniera da 22cm con il fondo foderato con carta forno e livellare bene mettere in frigorifero per 15 minuti. In una ciotola mettere a bagno la gelatina con acqua fredda. In una terrina versare la panna e montare aggiungere yogurt e continuare a montare mettere la gelatina in un pentolino aggiungere 3 cucchiai d’acqua e mettere sul fuoco a sciogliere unire al composto e frullare e infine aggiungere la granella di nocciola e amalgamare il tutto prendere la teglia dal frigo e versare il composto livellare bene e mettere in frigorifero per almeno 3 ore. Togliere la torta dallo stampo e mettere su un piatto da portata stendere sopra la Nutella con u cucchiaio oppure potete usare una sac a poche e mettere a spirale come ho fatto io. Decorare a piacere io ho usato panna e nocciole.