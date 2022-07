La TORTA STRACCIATELLA CON YOGURT GRECO è un dolce soffice, senza burro, dal sapore goloso. Con tante gocce di cioccolato e un buonissimo impasto con yogurt greco, è la torta giusta per la merenda e la colazione, ti darà la carica giusta! Una torta allo yogurt e gocce di cioccolato senza burro! Alta, morbidissima e così buona che come la fai sparirà subito! Adoro lo yogurt greco nei dolci, rende l’impasto sofficissimo e gli dona un sapore buonissimo. Io ho usato yogurt greco alla vaniglia, tu puoi usare quello al caffè, al cocco, ma anche yogurt greco al naturale. Seguimi in questa golosissima ricetta, la torta stracciatella con yogurt greco ci aspetta!

TORTA STRACCIATELLA CON YOGURT GRECO

Ingredienti

3 Uova

160 g Zucchero

170 g Yogurt greco

125 ml Olio di semi di girasole

280 g Farina 00

1 bustina Lievito in polvere per dolci

3 cucchiai Gocce di cioccolato

Preparazione