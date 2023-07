Torta soffice allo yogurt

16 g lievito per dolci ( 1 bustina)

Dosi per 8 persone

Pronta in 5 minuti …senza sbattitore solo con cucchiaio e forchetta …

In una ciotola apriamo le tre uova e aggiungiamo lo zucchero , montiamo energeticamente , aggiungiamo lo yogurt e la buccia di limone..continuiamo a mescolare bene, infine aggiungiamo la farina, il lievito e poco per volta l olio , lavoriamo l impasto bello liscio senza grumi

Prepariamo ora una teglia per torte, copriamo il fondo con carta da forno(la mia ha un diametro di 26 cm), e versiamo all’interno l’impasto.

Portiamo la nostra torta a cuocere in forno ventilato a 180° C per circa 40 min