Torta salata caciotta e zucchine.

E’ tempo di gite e picnic al mare e ai monti e spesso ci si porta il pranzo al sacco.

Un’alternativa o un’aggiunta ai panini sono le torte salate, da fare in anticipo e da mangiare fredde:

Per questa la base è di pasta brisè, che si può comprare anche già pronta…per il ripieno si sbattono due uova con due cucchiai di parmigiano, un pizzico di sale, una manciatina di prezzemolo e una foglia o due spezzettate di basilico, un cucchiaio abbondante di pangrattato, 50 grammi di caciotta a cubetti e 2-3 zucchine a fettine sottili dorate in poco olio con uno spicchio d’aglio. Rimescolare bene il tutto e versare sulla pasta già messa nella tortiera e bucherellata con la forchetta. Cuocere per i primi 15 minuti a 180 gradi, poi abbassare il fuoco e tenere in forno ancora 15-20 minuti