La torta mele e ricotta è un dolce soffice, goloso e perfetto per ogni stagione dell’anno. Si tratta, infatti, di un vero evergreen da potervi concedere sempre, a colazione o a merenda e che sarà molto gradito non soltanto dagli adulti, ma anche dai più piccoli che amano molto la classica torta di mele.

Un dolce davvero delizioso, da poter proporre anche in varianti più leggere realizzando una torta mele e ricotta senza burro ma comunque soffice e morbidissima.

Vediamo, quindi, come preparare la torta mele e ricotta ed alcuni consigli utili per un risultato davvero strepitoso e apprezzato da tutti.

Ingredienti 250 g di farina 00

40 g di fecola di patate

200 g di ricotta

4 uova

160 g di zucchero

3 mele

70 g di burro

100 ml di latte

1 bustina di lievito vanigliato

1 bustina di vanillina

Preparazione

Se vi state chiedendo come fare la torta di mele e ricotta sappiate che è molto più semplie di quanto si potrebbe pensare. Come prima cosa dovete dedicatevi alle mele, che devono essere sbucciate e poi ridotte in tocchetti e messe in una ciotola con del succo di limone così che non si ossidino.

Si tratta di un piccolo accorgimento che vi permetterà, però, di ottenere un risultato davvero perfetto e avere delle mele che rimangono ben bianche. Se lo desiderate potete ridurre le mele in fettine. Il risultato sarà comunque ottimo. Fatto questo dedicatevi alle uova. Dovrete separare i tuorli dagli albumi e lavorare i primi con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio ed areato. Utilizzate uno sbattitore elettrico per ottenere un risultato migliore in minor tempo. Aggiungete, quindi, il burro precedentemnete sciolto a bagnomaria o a micronde.

Strizzate la ricotta, per eliminare i liquidi in eccesso, ed aggiungetela alla preparazione insieme al latte. Lavorate ancora con le fruste elettriche per amalgamare questi altri ingredienti. E’ il momento degli ingredienti secchi, ovvero di farina, fecola, vanillina e lievito, che avrete precedentemente setacciato per evitare la formazione di grumi, che renderebbero il vostro dolce meno piacevole da consumare.

Aggiungete le polveri poco per volta all’impasto e continuate a lavorare energicamente il tutto. Fatto questo non vi resta che aggiungere le mele, private del succo di limone. Amalgamate il tutto ed aggiungete quindi anche gli albumi che nel frattempo avrete montato a neve ben ferma con le fruste elettriche.

Aggiungete gli albumi con movimenti molto delicati dall’alto verso il basso per non smontarli. Quando avrete incorporato anche questo ingrediente il compsoto della vostra torta mele e ricotta è pronto per essere trasferito all’interno di uno stampo di 24 cm di diametro precedentemente imburrato ed infarinato.

La torta di mele e ricotta andrà messa in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti o fino a quando sarà dorata. Fate sempre la prova stuzzicadenti per essere certi che la cottura sia terminata. Inserite all’interno del dolce lo stuzzicadenti: dovrà uscirne ben asciutto, segno che la torta è pronta. In caso contrario fate proseguire la cottura per qualche altro minuto così da avere un risultato davvero perfetto.

Sfornate la torta mele e ricotta e servitela ai vostri ospiti spolverizzando a piacere con dello zucchero a velo.

In alternativa potete preparare una torta di mele cremosa o una torta di mele senza burro.

Torta mele e ricotta: varianti

La torta di mele e ricotta si può presentare in tante varianti diverse. Se lo gradite potete realizzare una versione senza burro aggiungendo al suo posto 50 ml di olio di semi a vostra scelta. Sarà ottima anche una torta ricotta, mele e yogurt, che vi permetterà di assaporare un dolce ancora più gustoso. In questo caso, infatti, il latte viene sostituito dallo yogurt che dona un sapore ancora più particolare al vostro dolce.

Ottima anche una versione più speziata di questo dolce. Una torta mele, ricotta e cannella sarà davvero perfetta per tutta la famiglia.