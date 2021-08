TORTA LUCCHESE CO’ BECCHI AL CIOCCOLATO

TORTA LUCCHESE CO’ BECCHI AL CIOCCOLATO



ricetta di nonna Pasqualina, nonna di Paolo Marcheschi di Colle di Compito, foto Paolo Marcheschi



Ingredienti per la pasta frolla:



3 uova più un tuorlo, 250 gr zucchero, 50 gr burro, ½ bicchiere di latte, limone grattugiato, ½ bicchierino di strega o sassolino, 1 bustina di lievito bertolini, 1 bustina di vaniglia, farina q.b. (circa 200 gr)



Preparare la pasta frolla facendo la fontana con la farina, mettendo al centro il burro ammorbidito e lo zucchero. Lavorare con le dita questi due ingredienti, mettendo poi setacciati assieme al lievito e la vanillina. Continuare ad impastare, mettere anche le uova e lavorare tutto insieme fino a ottenere un panetto di pasta liscia. Lasciarlo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

per il ripieno:



Sciogliere 1 etto di burro con 1 etto di zucchero, 1 etto di cioccolato amaro in polvere, 1 etto di farina, 1 litro di latte

mescolare bene, far bollire e poi raffreddare, mettere sul suolo poi infornare

con questa dose ci vengono due torte

fonte ezio lucchesi