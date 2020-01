TORTA DOLCE DI FARRO DELLA GARFAGNANA

il farro della Garfagnana a detta di esperti è il migliore sul mercato per le proprietà dei terreni dove viene coltivato, lo importarono i romani molti secoli orsono e i garfagnini ne hanno fatto tesoro fino ad oggi, si coltiva da Castelnuovo Garfagnana fino al confine con la provincia di Modena, si trova in vendita ma megio sarebbe farsi amico qualche contadino che lo produce e ce ne sono che ve lo vendono.



La torta dolce di farro viene fatta in modi diversi, nella tradizione delle famiglie, si può fare con il contenitore di pasta o senza anche se la vera ricetta garfagnina prevede la pasta matta.

La pasta matta è simile alla pasta brisé, è fatta con farina, acqua, un pizzico di sale un cucchiaio d’olio, si impasta e si stende molto fine, dell’altezza di una forchetta tanto per intenderci, poi si arrotola sul mattarello e si depone su una teglia imburrata e infarinata.



Per il ripieno si lessa 150 gr di farro, a fuoco moderato, ci vogliono almeno 45 minuti, si lessa con latte tre cucchiai di zucchero, una busta di vaniglia, un nonnulla di cannella un pizzico di sale.

Siate pronti a aggiungere latte bollente perché ne potrebbero servire più di due litri.



Sbattete i tuorli di 4 uova, aggiungeteci 50 gr di farina di farro (se non l’avete va bene di grano) amalgamateci 200 gr di ricotta, 100 gr di uvetta, scorza di limone, un pizzico di sale, mescolate molto bene poi versate l’impasto nella teglia, cuocete nel forno a legna dopo aver fatto il pane oppure in forno a 180° per 30/40 minuti.

fonte ezio lucchesi