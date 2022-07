“Torta di mele integrale con frutti di bosco, niente farina e senza zucchero

400 ml di latte

200 grammi di fiocchi d’avena

80 g di frutti di bosco

40 g di dolcificante eritritolo

2 uova

Un pizzico di sale

10 gr di lievito in polvere

Procedimento

In una terrina di medie dimensioni mettete i fiocchi d’avena. Aggiungete subito il latte e mescolate accuratamente. Lasciate poi riposare per circa 15 minuti. Nel frattempo in un’altra terrina mettete due uova intere, il dolcificante, un pizzichino di sale, il lievito in polvere poi mescolate per bene, utilizzando la frusta manuale da cucina, fino a quando non avete otte

nuto un composto cremoso e liscio.