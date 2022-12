Torrone morbido fatto in casa

di Giulia – Ricette della Nonna in Dolci e dessert

Il torrone è un dolce antico tipico di alcune regioni italiane ma molto popolare anche in Francia e in Spagna. In particolare è molto conosciuto il torrone sardo, quello siciliano e quello di Cremona di cui si hanno notizie già in epoca romana.

Per ottenere un torrone morbido è necessario utilizzare il glucosio liquido o lo sciroppo di mais, reperibile nei negozi biologici o in quelli specializzati di pasticceria ed è indispensabile munirsi di un termometro da cucina. Non è sicuramente un acquisto che utilizzerete solo per questa ricetta, ma vi tornerà utile in tante altre, specie di pasticceria.

Ingredienti 420 gr di zucchero

100 gr di glucosio liquido o sciroppo di mais

125 gr di miele

2 albume d’uovo

1 scorza di limone grattugiata (1 limone)

1 baccello di vaniglia (i semini neri)

150 gr di mandorle con la pelle

125 gr di nocciole

40 gr di pistacchi

Tempo Preparazione: 20 minuti

20 minuti Tempo Cottura: 10 minuti

10 minuti Tempo Riposo: almeno 5 ore

almeno 5 ore Dosi: 8 persone

8 persone Difficoltà: Facile

Facile Calorie: 350

350 Cucina: Italiana

Italiana Categoria: Dolci