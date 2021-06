TORRE DEL LAGO – Sorpresi a rubare in un’attività commerciale, arrestata dai Carabinieri una donna e denunciato un uomo, entrambi romeni

TORRE DEL LAGO – Sorpresi a rubare in un’attività commerciale, arrestata una donna e denunciato un uomo.

Lo scorso martedì mattina, intorno alle 09.00, due soggetti, un uomo ed una donna, approfittando di una temporanea distrazione del proprietario, si sono introdotti in un’attività commerciale di Torre del Lago, sul Viale Marconi, e hanno forzato la cassa rubando i soldi contenuti all’interno, circa 50 euro in varie banconote.

Fortunatamente, il titolare dell’attività si è accorto dei due soggetti che, alla sua vista, hanno incassato i soldi e si sono dati alla fuga.

Il titolare si è quindi precipitato all’inseguimento dei due ladri e, poco dopo, è riuscito a raggiungere la donna mentre l’altro complice è riuscito a dileguarsi.

Contestualmente sono giunte due pattuglie dei Carabinieri, nel frattempo allertate da alcuni passanti, che hanno bloccato la donna dichiarandola in arresto.

La ladra è stata condotta in caserma ed è stata poi identificata in Cretu Stanescu Geta, 19enne, romena, già nota alle forze di polizia, domiciliata a Sarzana.

La donna è stata quindi arrestata per il reato di furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stata trattenuta in caserma nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina presso il Tribunale di Lucca e si è conclusa con la condanna a 4 mesi di reclusione e 103 euro di multa con pena sospesa.

Nel frattempo i Carabinieri hanno svolto ulteriori indagini e sono riusciti a risalire ed identificare il complice della donna che è stato denunciato a piede libero, si tratta di un ragazzo romeno, P.R., 18enne.