Torre del Lago (Lu): Furto in abitazione, recuperata refurtiva e denunciato un soggetto.

Torre del Lago (Lu): Furto in abitazione, recuperata refurtiva e denunciato un soggetto.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Torre del Lago sono intervenuti presso un’abitazione di un cittadino ove, nel corso della notte, ignoti si erano introdotti all’interno di un garage di pertinenza asportando una bicicletta elettrica e un compressore.

Dopo i primi accertamenti ed il sopralluogo nell’abitazione colpita, i militari dell’Arma, a seguito di indagine, hanno raccolto alcuni sospetti su un soggetto di origine romena domiciliato in una roulotte parcheggiata in un campo non troppo distante dal luogo del furto.

Effettivamente, il sospetto dei Carabinieri si è rivelato veritiero tanto che hanno sottoposto a perquisizione il soggetto straniero e lo hanno trovato in possesso sia della bici elettrica che del compressore risultati rubati nel corso della notte nel garage dell’abitazione.

A questo punto, gli uomini dell’Arma hanno condotto in caserma il soggetto, P.V., classe ’60, romeno, senza fissa dimora, incensurato, e lo hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario che, molto contento, ha ringraziato i Carabinieri per avergli ritrovato subito i suoi oggetti