Torre del Lago, cresce la solidarietà nei confronti della Bottega di vicinato Solidale “Centocinquantatré”

Dopo la raccolta di generi alimentari dello scorso sabato presso la Coop di Torre del Lago, dove, grazie alla generosità degli abitanti del quartiere sono stati raccolti 1350 chilogrammi di prodotti di prima necessità, una nuova iniziativa a favore della bottega è prevista per domenica 24 ottobre. Il Motogruppo Tartarughe Lente, partendo dalla Casina dei Ricordi in Via Ponchielli, consegnerà una “motospesa” ai volontari della Bottega, con generi alimentari di prima necessità raccolti fra i loro aderenti. L’iniziativa, pensata e organizzata da Vittorio Orlandi, ex commerciante che ha messo a disposizione lo spazio della Bottega e volontario appassionato della Bottega, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro che viene svolto in un angolo così centrale della frazione. Al momento la Bottega di vicinato solidale aiuta, con generi alimentari e prodotti per l’igiene del corpo e della casa, 140 nuclei familiari, per un totale di 425 persone circa

La Bottega è attiva grazie al lavoro di oltre 30 volontarie e volontari e dei centri di ascolto di Torre del Lago, Bicchio e Varignano e al sostegno di Caritas diocesana, ad un contributo del Comune di Viareggio e alle tante donazioni, piccole e grandi, di cittadini e realtà del territorio.