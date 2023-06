Tornerà dal 4 al 6 agosto, con un programma ancora più ricco, Lucca Historiae Fest, il festival dedicato alla storia cittadina che in parte era stato rimandato durante il mese di maggio a causa del maltempo.

Saranno proposte tutte quelle iniziative che non erano state effettuate, come l’Orologio del Tempo con la ricostruzione storica della vita a Lucca nel corso dei vari secoli, e la sezione degli spettacoli e degli eventi, che per tre giorni offriranno esibizioni dedicate alle famiglie e a un pubblico di ogni età.