Torneo delle Contrade, scocca l’ora delle semifinali

Saranno Strettoia-Marina e Pollino Traversagna-La Lanterna a disputarsi l’accesso alla finalissima del 20° Torneo di calcio delle Contrade del Carnevale Pietrasantino, in corso dal 22 maggio allo stadio comunale “XIX Settembre” e che chiude il calendaio di eventi carnevaleschi per il 2023.

La compagine neroverde, prima classificata del girone B, stasera (venerdì 23 giugno) se la vedrà con la formazione costiera che, dopo il 2° posto nel gruppo A, nella sfida-spareggio ha liquidato con un rotondo 3-0 l’Africa Macelli.

Sabato 24, invece, la rappresentativa del Pollino Traversagna, che ha staccato il pass-semifinale grazie alla prima posizione nel girone A, affronterà l’undici della Lanterna, vittorioso 4-2 ai calci di rigore contro Pontrestrada dopo aver chiuso in parità (1-1) i tempi regolamentari.

Il fischio d’inizio, per entrambi gli appuntamenti, è alle 21,30: costo del biglietto d’ingresso 5 euro, gratuito per under 14 e over 70. Finalissima in programma venerdì 30 giugno (stesso orario).