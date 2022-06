Tornato poco fa dal confronto al Porta Elisa organizzato da Lucca United che ringrazio per l’ospitalità e per l’invito.

Per me è stata l’occasione per ribadire la centralità che ricopre lo sport nel nostro programma, nato da un percorso dal basso che ha chiamato a raccolta anche molte anime sportive della città.

Tanti progetti, tante cose in cantiere, progettate o avviate.

Tanti impegni da portare avanti con convinzione: tra questi rientra anche il nuovo stadio. E, di sicuro, una nuova e maggiore centralità dello sport nelle scelte e nella programmazione amministrativa.