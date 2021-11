Tornano i Week-end sulla neve organizzati dal Comune di Forte dei Marmi

Week-end sulla neve 2022: aperte le iscrizioni per il soggiorno all’Abetone presso “La Casetta” dedicato a tutte le famiglie frequentanti le scuole del Comune di Forte dei Marmi

Tornano i Week-end sulla neve organizzati dal Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con lo Sci Club “Le Marmotte” dedicati a tutte le famiglie che desiderano passare qualche giorno nell’incantevole paesaggio innevato della montagna, all’insegna del divertimento e dell’allegria.

“La Casetta dell’Abetone- afferma il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione e Sport Alberto Mattugini -dopo la chiusura forzata dello scorso anno, torna finalmente ad aprire i battenti per la stagione invernale 2021/2022 e ad accogliere i bambini e le loro famiglie.

Questi week-end sulla neve rappresentano per tutti noi un ulteriore segnale di ritorno alla normalità, crediamo quindi che offrendo la possibilità di trascorrere un piacevole fine settimana sulla neve i bambini possano tornare a giocare e sperimentare nuove attività insieme e in sicurezza. Ogni weekend sarà specificamente riservato ad una delle Scuole del nostro Comune per permettere ai ragazzi di vivere questa esperienza con i loro amici ed alle famiglie di incontrarsi , recuperando così quel senso di socialità a cui abbiamo dovuto necessariamente rinunciare nel recente passato. Un ringraziamento va allo Sci club “Le Marmotte” che con entusiasmo e professionalità gestisce “La Casetta” e accoglie i nostri ragazzi e le famiglie organizzando un programma ricco di eventi sportivi e non.”

I week-end seguiranno il seguente calendario:

Scuola Carducci: 4-6 Febbraio e 4-6 Marzo 2022

Scuola Pascoli:11-13 Febbraio 2022.

Scuola Don Milani: 18-20 Febbraio 2022.

Scuola delle Canossiane: 25-27 Febbraio 2022.

Scuola Caranna e Moscardino: 18-20 Marzo 2022.

Scuola di Infanzia Giorgini e Madre Maria: 11-13 Marzo 2022.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 6 Gennaio, il trattamento in mezza pensione per gli adulti è di 45 euro al giorno, per i bambini fino agli 11 anni non compiuti è di 28 euro al giorno mentre per i bambini fino ai 4 anni non compiuti il soggiorno è gratis.

Per informazioni contattare la direzione della Casetta al numero 0573 56689 o all’indirizzo email: info@abetonelacasetta.it