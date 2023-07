Tornano I Giorni di San Paolino, ecco le iniziative organizzate dal Comune per festeggiare il patrono cittadino:

– Le manifestazioni inizieranno domenica 9 luglio alle ore 21 con la Parata di San Paolino, spettacolo degli Sbandieratori Lucca in piazzale Arrigoni.

– Martedì 11 da piazzale Verdi partirà alle 20.30 la Luminara di San Paolino, che snodandosi tra le vie del centro, si concluderà in piazzale Arrigoni, dove alle 21.30 si terrà un’esibizione dei vari gruppi storici cittadini.

– Il 12 luglio, la giornata clou dei festeggiamenti si aprirà alle 10.30 con la messa solenne nella chiesa di San Paolino, per proseguire alle 12.00 al baluardo San Donato con la Prima Gazzarra, dove con Historica Lucense si rivivrà con i colpi di artiglieria il noto “miracolo” del Santo Patrono di Lucca. La sera, alle 21.30, in piazzale Arrigoni torna in scena il Palio di San Paolino che vedrà sfidarsi i migliori balestrieri lucchesi della Compagnia e delle Contrade.