Tornano i corsi di cucina di Grano Salis. Pane, Pizza & focaccia

con i mastri fornai Gianni Niccolai e Simone Ranuncoli

Pane, Pizza&focaccia, da preparare e mangiare insieme. Tornano i corsi per appassionati che Grano Salis organizza nel suo spazio dedicato alla formazione in cucina, a Lucca.

Lunedì 16 maggio dalle 19 alle 22 Gianni Niccolai e Simone Ranuncoli, titolari a Lucca del Fornaccio PanCaffè e del Ri-Fornaccio sveleranno tutti i segreti del buon pane fatto in casa. Il programma prevede: scelta della farina, preparazione impasti, impasto prefermento biga, presentazione di vari tipi di lievito madre, formazione di diversi tipi di pane con diverse farine, metodi di conservazione e lievitazione, cottura e realizzazione, assaggio. Alla fine del corso verrà distribuita una dispensa con ricette facilmente eseguibili a casa.

Lunedì 23 maggio è la volta di Pizza&focaccia: gli stessi mastri fornai, con lo stesso orario, parleranno di preparazione impasto e vari tipi di gestione, pizza rotonda al piatto e pizza in teglia, focaccia al piatto e focaccia in teglia, daranno indicazioni sui tipi di farina idonei alla preparazione degli impasti e termineranno con gli assaggi.

Inoltre, a breve Grano Salis lancerà il corso di cucina con Marco Zucconi di Celide Bistrot e di Guzman Bistrot.

“Il cibo e la sua qualità – ha dichiarato Davide Chiarlitti, amministratore delegato di Del Monte Ristorazione, l’azienda proprietaria del marchio Grano Salis – sono il cuore del nostro lavoro. Dopo un lungo periodo che ci ha visti impegnati al fianco di tutte le realtà che con la pandemia hanno continuato a fornire servizio mensa, ripartono finalmente anche i corsi realizzati in collaborazione con le piccole e grandi eccellenze del territorio, che ci teniamo a valorizzare, nel nome del piacere di stare insieme, di cucinare insieme, di mangiare insieme”.

Grano Salis organizza corsi per professionisti e semplici appassionati del food, un centro di formazione per dare spazio alle specialità e alle eccellenze del territorio, acquisire nuove tecniche culinarie, conoscere le tendenze emergenti del gusto, scoprire nuovi sapori e lavorazioni. Gli chef mettono a disposizione tutto il loro know-how anche di chi, semplice appassionato di pentole e fornelli, vuole imparare l’abc della cucina. Non solo corsi di cucina ma anche di degustazione caffè e vino, pasta fresca, cucina vegan, pasticceria, cioccolato, pizza e panetteria.

Per maggiori informazioni: info@granosalis.com, www.granosalis.com