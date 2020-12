Tornano a casa le 7 famiglie evacuate

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Questo è il versante che nella giornata di sabato ha messo in allarme e creato non poca preoccupazione negli abitanti di località “ai Cerri”. Siamo a due passi da Castelnuovo Garfagnana, nella zona di Carbonaia.

I residenti durante il violento temporale avevano avvertito rumori sinistri giungere dal versante che sovrasta le abitazioni. Non potendo in quel frangente fare le dovute verifiche, autorità e tecnici della protezione civile hanno consigliato di lasciare le abitazioni per la notte a 7 famiglie. Così di buon’ora domenica mattina tecnici, personale della protezione civile e professionisti del settore hanno sorvolato ripetutamente la sponda interessata dal sospetto movimento. Per fortuna il report della verifica visiva è risultato negativo. Nel corso della giornata sono state effettuate poi ulteriori verifiche che hanno dato ancora esito negativo, per cui si può dire dire allarme cessato e le sette famiglie evacuate possono rientrare così far ritorno nelle loro abitazioni.

fontenoitv