TORNA “TU QUI” IL PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ: SI COMINCIA IL 22 FEBBRAIO

ALTOPASCIO, 9 febbraio 2023 – Ad Altopascio torna “Tu qui”, il percorso gratuito di sostegno alla genitorialità promosso dall’amministrazione D’Ambrosio con il settore servizi educativi. Tra dubbi, domande, approfondimenti, curiosità e occasioni di incontro, il viaggio di accompagnamento ai genitori in attesa e alle neo-mamme e ai neo-papà con bambini fino a 12 mesi di età inizierà il 22 febbraio, alle 21.15, nei locali del nido d’infanzia “Primo Volo” di Spianate. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Luce, la Usl con l’unità funzionale consultoriale della Piana di Lucca e, da quest’anno, con l’associazione Paideia.

«Diventare genitori – commentano l’assessore al sociale, Valentina Bernardini e la presidente del consiglio comunale di Altopascio, Rina Romani – comporta una serie di cambiamenti rivoluzionari, che coinvolgono la sfera del singolo e della coppia. Con Tu Qui abbiamo deciso di metterci accanto ai futuri genitori e a quelli già alle prese con i loro piccoli, offrendo uno spazio e un tempo per riflettere sull’educazione, sull’essere padre e madre e sulle scelte educative da compiere insieme. Da quest’anno, inoltre, è partita la collaborazione con il Comune di Capannori e il progetto “…e io ti cullerò”, aperto anche ai cittadini di Altopascio. Un modo per collaborare e per dare ai neogenitori uno stimolo e un’attenzione in più. La nostra politica è stata fin dall’inizio in favore della genitorialità, delle famiglie e dei più giovani. Sempre più, infatti, vogliamo connotare Altopascio come il paese delle bambine e dei bambini, dove le famiglie e i giovani possano sentirsi pienamente supportati e valorizzati».

GLI INCONTRI. “Tu qui” prenderà il via mercoledì 22 febbraio, alle 21.15 e periodicamente ci saranno incontri, a ingresso gratuito, che coinvolgeranno anche psicologi, pedagogisti, antropologi, educatori di nido d’infanzia, ostetriche, insegnanti di massaggio infantile, per il quale è previsto un corso dedicato, e volontari di “Nati per leggere” con i quali vivere l’esperienza della lettura ad alta voce nell’infanzia.

Per iscriversi a “Tu qui” è necessario rivolgersi all’ufficio servizi educativi del Comune di Altopascio ai numeri 0583 216353/216907 o inviare una e-mai a servizi.educativi@comune. altopascio.lu.it, oppure contattare la Cooperativa La Luce al numero 393 8277629 – e-mail info@cooperativalaluce. com.