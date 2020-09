Torna Stazzema è cultura con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema – protagonista il paese di RETIGNANO

Torna Stazzema è cultura con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema – protagonista il paese di RETIGNANO

Domani 30 settembre alle 17 sulla pagina Fb del Comune

protagonista il paese di RETIGNANO

Torna domani sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema la rubrica Stazzema è cultura che sta

raccontando i 18 paesi che compongono il territorio: un territorio tutto da scoprire che racchiude,

senza il timore di essere smentiti, le vestigia di comunità millenarie che hanno lasciato una eredità

straordinaria in termini di bellezze e di ambiente da vivere. Protagonista della giornata di

RETIGNANO, detto il Paese del Sole, per la sua privilegiata esposizione che la rende una vera e

propria terrazza sul mare e sulle montagne. La storia di Retignano si perde agli albori della storia,

quando le montagne erano abitate dai liguri apuani: il nome ha invece, origine romana. In alto

medioevo nasce il paese così come lo conosciamo: la Chiesa principale è dedicata a San Pietro

Apostolo. La sua economia è stata nell’800 legata all’estrazione del marmo nelle alture che

sovrastano il paese, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale le cave furono abbandonate.

Lo storico locale Lorenzo Vannoni ha ricostruito per la rubrica una ricostruzione inedita della storia

di Retignano che sarà oggetto di una pubblicazione nel 2021.

Il racconto degli 11 paesi pubblicati ha superato le 100mila visualizzazioni.

“Stiamo proponendo in questo viaggio tra i borghi immagini vecchie e nuove”, commenta

l’Amministrazione, “per creare un racconto del nostro territorio che è bellissimo: a Stazzema si

vive bene, si mangia bene, si può fare sport, passeggiate, arrampicate, escursioni sotterranee e si

può riposare circondati da bellezza che sta nel paesaggio e nei luoghi. Il futuro è nelle nostre

radici”.

Stazzema, 29 settembre 2020