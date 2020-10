Torna Stazzema è cultura con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema

Torna Stazzema è cultura con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema

Domani 7 OTTOVEE alle 17 sulla pagina Fb del Comune

protagonista il paese di POMEZZANA

Torna domani sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema la rubrica Stazzema è cultura che sta

raccontando i 18 paesi che compongono il territorio: un territorio tutto da scoprire che racchiude,

senza il timore di essere smentiti, le vestigia di comunità millenarie che hanno lasciato una eredità

straordinaria in termini di bellezze e di ambiente da vivere.

Protagonista della giornata di domani il paese di POMEZZANA, il paese della manifattura di forbici

e coltelli, di antiche tradizioni quella particolare della Veccia pasquale, la befana, la sagra del

tordello e della castagna, la processione per San Sisto e la Madonna, secondo antichi modi di

scandire il tempo e le stagioni. Pomezzana è tutto questo, meta di turismo con i suoi agriturismi e

le tante iniziative per far vivere il paese che come altri si è spopolato, ma vive in un ricco gruppo

face book “Pomezzana nel mondo” in cui anche coloro che sono andati lontano continuano in

qualche modo ad abitare il paese. Pomezzana si trova oltre i 600 metri d’ altezza, circondato da

castagneti secolari, aggrappato alle pendici del monte Matanna in prossimità del “colle della

Castellina”, che lo sovrasta e dal quale si possono osservare fra le più belle e suggestive immagini

delle Alpi Apuane e dei paesi dello stazzemese. Si compone di numerose contrade, Le Calde,

Mezzano, Molini, Fontana, Margine, Piazzolo, Colle della Castellina, Rocca, Penna Rognata, Chiuso,

Scala, Fanano, Acqua Mezzana, Grotta Sillana, Fontana di Ripardino, Torre Tana dei Gavilli, Girifico,

Pian d’Orsina, Pizzo, Colle di Cacapino, Passatoio di Sopra, Rio.

“Stiamo proponendo in questo viaggio tra i borghi immagini vecchie e nuove”, commenta

l’Amministrazione, “per creare un racconto del nostro territorio che è bellissimo: a Stazzema si

vive bene, si mangia bene, si può fare sport, passeggiate, arrampicate, escursioni sotterranee e si

può riposare circondati da bellezza che sta nel paesaggio e nei luoghi. Il futuro è nelle nostre

radici”.

Stazzema, 6 ottobre 2020