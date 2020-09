Torna Stazzema è cultura con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema

Domani 9 settembre alle 17 sulla pagina Fb del Comune

protagonista il paese di GALLENA

Torna domani sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema la rubrica Stazzema è cultura che sta raccontando i 18 paesi che compongono il territorio: un territorio tutto da scoprire che racchiude, senza il timore di essere smentiti, le vestigia di comunità millenarie che hanno lasciato una eredità straordinaria in termini di bellezze e di ambiente da vivere. Protagonista della giornata di domani il paese di GALLENA, il primo paese che si incontra salendo dalla piana con una deviazione rispetto alla strada provinciale, sul versante nord del Monte Costa, in posizione di costa, alla destra del fondovalle dove scorre il fiume Vezza. Gallena è un borgo collinare circondato da terrazzamenti coltivati. Si trova alle pendici occidentali del crinale che divide la Valle del Vezza da quella di Sant’Anna di Stazzema. È già citato nell’ XI secolo e trae il nome probabilmente dalla galena materiale estratto sin dall’antichità. Di un antico castello non vi sono rimaste tracce, ma il borgo trasse impulso dalla presenza di miniere di piombo argentifero (Miniere del Bottino) e dalla lavorazione del marmo. Fu uno degli ultimi paesi ad essere raggiunti dalla strada carrozzabile, ma oggi è animato da una piccola comunità molto vivace.

“Stiamo proponendo in questo viaggio tra i borghi immagini vecchie e nuove”, commenta l’Amministrazione, “per creare un racconto del nostro territorio che è bellissimo: a Stazzema si vive bene, si mangia bene, si può fare sport, passeggiate, arrampicate, escursioni sotterranee e si può riposare circondati da bellezza che sta nel paesaggio e nei luoghi. Il futuro è nelle nostre radici”.

Stazzema, 8 settembre 2020