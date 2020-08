Torna “Stazzema è cultura” con il racconto dei 18 paesi del territorio di Stazzema

Domani 19 agosto alle 17 sulla pagina Fb del Comune protagonista il paese di TERRINCA

Torna domani dalle 18.00 la rubrica Stazzema è cultura sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema con la rubrica che sta raccontando i 18 paesi del territorio: dopo aver raccontato Stazzema Capoluogo, Arni, Volegno, Palagnana e Farnocchia è la volta di TERRINCA , che si fregia dell’appellativo di paese più antico della Versilia. Un paese ricco di sorprese che nasconde nei suoi boschi tracce di civiltà millenarie che hanno lasciato preziose incisioni rupestri come il cosiddetto Masso di Terrinca, tracce di una necropoli Ligure Apuana del III secolo prima di Cristo ed ancora quel documento che segna la data fondativa del paese, il testamento di Tassilone il Longobardo in cui il paese per la prima volta viene chiamato con il nome attuale di Terrinca. La derivazione longobarda e alcuni cognomi tipici del paese hanno scatenato le più disparate ipotesi sulle origini del nome del borgo. Le tradizioni sono portate avanti da alcune associazioni che si occupano di perpetuare questa nobile origine del paese: negli ultimi anni i paesani hanno dato vita ad una evocativa rievocazioni delle origini alto medioevali di Terrinca ricostruendo le atmosfere di quel tempo tra guerrieri, streghe , botteghe e dimore ornate a tema nell’evento estivo “L’antico borgo rivive” che è solo rimandato al prossimo anno dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni del 2018 e 2019.

“Stazzema”, commentano dall’Amministrazione, “ha un territorio fatto di bellezze spesso nascoste nei boschi o addirittura all’interno di cavità carsiche fatte di cunicoli invisibili all’occhio o capaci di togliere il fiato come la Pania della Croce, regina delle Apuane o il Monte Forato. Un territorio felice, rigoglioso, legato alle proprie tradizioni, in cui l’arte, la cultura, i mestieri tradizionali, vanno a braccetto con la modernità. Il territorio stazzemese fu abitato fin dall’età del ferro e poi dagli etruschi, dai Liguri Apuani e strenuamente difeso con i lunghi pennati, che costituiva l’arma tipica delle popolazioni autoctone. Cercheremo di proporre immagini vecchie e nuove di questi borghi che compongono il territorio di Stazzema per creare un racconto del nostro territorio che è bellissimo: a Stazzema si vive bene, si mangia bene, si può fare sport, passeggiate, arrampicate, escursioni sotterranee e si può riposare circondati da bellezza che sta nel paesaggio e nei luoghi. Il futuro è nelle nostre radici”.

Stazzema, 18 agosto 2020