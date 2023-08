TORNA “STANNO TUTTI BENE” CON UN’EDIZIONE SPECIALE.

Torna a brillare per una notte “Stanno tutti bene”, il festival che nelle estati pandemiche del 2020 e del 2021 aveva animato la Tenuta Lenzini di Gragnano (Lucca) con appuntamenti culturali e concerti. L’appuntamento con questa edizione speciale 2023 è per il 10 agosto, una sola serata a ingresso gratuito in cui saranno concentrate e condensate tutte le emozioni di un evento che tiene insieme talk, spettacoli, musica, enogastronomia, buio e stelle cadenti. “Stanno tutti bene”, infatti, torna nella notte di San Lorenzo: per questo il filo conduttore di tutto l’evento sono le stelle e i partecipanti saranno “Figli delle stelle”.

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Pierdomenico Memeo, astrofisico e divulgatore, terrà una disamina delle stelle cadenti come formidabile fenomeno astronomico. Memeo collabora come autore podcast con Geopop, testata di Ciaopeople impegnata a portare le scienze nella vita di tutti i giorni, e come consulente esterno con Chi ha paura del buio?, un progetto di comunicazione della scienza nato nel 2012 e attivo principalmente sui social media. Scopri tutto il programma sul sito https://www.stannotuttibene.it/ “Come amministrazione comunale siamo contenti di questa edizione del festival Stanno tutti bene – dice il sindaco Luca Menesini –. Come negli anni scorsi, appoggiamo e sosteniamo questa iniziativa, perché coniuga la bellezza della musica e dell’arte con la bellezza del paesaggio Capannorese. Nelle vigne della Tenuta Lenzini i cittadini possono trascorrere tempo di qualità, sia per divertirsi, sia per rilassarsi. Sono sempre favorevole alla collaborazione fra pubblico e privato quando l’obiettivo sono occasioni di benessere per tutta la comunità”.

“In questa stagione più che mai densa di grandi eventi, è nata spontanea l’esigenza di offrire un’alternativa. Un’esperienza fuori dal fragore. Per una sera, Stanno Tutti Bene torna tra le vigne della Tenuta Lenzini con l’edizione speciale “Figli delle stelle” per trasformare quello che di giorno è un luogo di lavoro in una cornice unica e intima in cui la ritualità della condivisione diventa motore di socialità. Chi nelle scorse edizioni ha frequentato il nostro festival sa che bellezza, qualità e legame col territorio sono i nostri valori di riferimento, sia per quanto riguarda l’ospitalità, che per l’intrattenimento culturale. Il 10 di agosto è San Lorenzo, di solito si sta con il naso all’insù a cercare nel buio una stella cadente da legare a un desiderio. Ecco proprio questo sarà il tema della serata: le stelle. Cook_inc parlerà di stelle in cucina, Silvano Scaruffi leggerà le sue lettere ad alta densità spedite a stelle della musica, Pierdomenico Memeo, astrofisico e divulgatore, terrà una disamina delle stelle cadenti, Faisca de Luz il suo spettacolo di giocoleria col fuoco, Tommaso Novi suonerà per noi il suo pianoforte e infine Bad Tölz Buzz con un set elettronico sorprendente. Piccole cose ai confini di un mondo di grandi proposte. Come una filastrocca di Rodari.

Ecco cosa fa Stanno Tutti Bene: una filastrocca di piccole cose. Piccole come le stelle” spiega Arturo Pacini di Salamini-tagliati per la musica. “Ci prendiamo cura di un pezzo di terra, sapendo che non è nostro. Lo facciamo seguendo i principi dell’agricoltura biologicia e biodinamica, prima di tutto perché siamo noi e i nostri collaboratori quelli che vivono la Tenuta Lenzini ogni giorno. Sappiamo, però, che facendo così abbiamo la possibilità di aprire a tante persone la fruizione di questo spazio, di condividere un paesaggio che abbiamo modellato negli anni, ce ne rendiamo conto, anche per poterlo trasformare in un palcoscenico naturale. Siamo felici di tornare ad ospitare gli eventi di Stanno tutti bene: nel 2020 e nel 2021 ci siamo divertiti, sarà così anche per questa edizione speciale” dicono Benedetta Tronci e Michele Guarino, di Tenuta Lenzini. “Castagneto Banca 1910 partecipa con estema soddisfazione all’evento organizzato alla Tenuta Lenzini. Diversi i motivi che ci spingono a collaborare quest’anno e ad impegnarci per l’anno prossimo in attesa del festival: primo tra tutti la condivisione di intenti, la banca da sempre opera a sostegno di eventi culturali a beneficio di soci e clienti; infine la volontà di affermarci quale banca locale anche della città di Lucca, dopo Livorno, Pisa e Grosseto. Stiamo investendo molto, pur essendo arrivati da poco più di un anno, abbiamo una filiale e una sede di rappresentanza in Piazza San Michele che sarà ultimata a breve con apparecchaiture automatiche in grado di soddisfare le esigenze di tutta la clientela. La banca è aderente al gruppo Cassa Centrale Banca che ha da poco superato gli stess test della Banca Centrale Europea posizionandosi al primo posto tra tutte le banche europee, grandissima solidità che vogliamo mettete al servizio di privati e imprese” dice Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca 1910. IN DETTAGLIO “Stanno tutti bene – Figli delle stelle” è un evento organizzato da Salamini e Tenuta Lenzini, con il patrocinio del Comune di Capannori. Sponsor: Bcc Castagneto Carducci. Media partner: Cook_inc. “Stanno tutti bene – Figli delle stelle” è un evento plastic free. Ingresso gratuito a partire dalle 18.30