TORNA OGNI GIORNO, TUTTI I GIORNI CON I CITTADINI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI PER LE VIE DI ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 10 novembre 2022 – Ogni giorno, tutti i giorni con i cittadini: è la volta di Altopascio. Il terzo appuntamento del progetto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini ideato dall’amministrazione D’Ambrosio sarà sabato 12 novembre, dalle 9 alle 13.

Sindaco, assessori e consiglieri comunali andranno strada per strada direttamente a casa dei residenti di via Alfieri, via Divisione Folgore, via Tesei, via D’Acquisto, via Regione Piemonte, via Regione Marche e Corte Borgioli. Un’occasione concreta per raccontare i progetti in corso e quelli futuri, per avere un rapporto sempre più diretto e vicino con le persone, per ribaltare il punto di vista: non sono i cittadini ad andare in Comune, ma gli amministratori a recarsi lì dove le persone vivono.

Restano sempre attivi tutti gli altri canali per contattare il sindaco e gli assessori. Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, si tiene il ricevimento libero del sindaco (senza appuntamento), direttamente in Municipio (piazza Vittorio Emanuele). Inoltre, è possibile contattare l’amministrazione comunale attraverso un messaggio WhatsApp al numero 377.3594051.

Per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti sul territorio, consultare i canali social Comune di Altopascio e Sara D’Ambrosio Sindaco.