Torna, nonostante l’emergenza COVID anche in questo anno la Manifestazione “Io Non Rischio” che raggiunge la sua decima edizione

Come la maggior parte delle attività e degli eventi programmati per il 2020, anche l’edizione INR2020 ha rischiato di essere cancellata, tuttavia la grande adesione all’iniziativa da parte delle organizzazione di volontariato, sia a livello toscano che nazionale, ci ha spinto nella direzione giusta: svolgere la campagna, seppur in modalità rivista e adeguata ai tempi che stiamo vivendo. Quest’anno la campagna “Io Non Rischio” vorrà consolidare il rapporto tra Sindaco, autorità locale di Protezione civile, e il volontariato locale. Solo tutti insieme potremmo raggiungere l’obiettivo di diffondere, tra la cittadinanza, le buone pratiche di protezione civile.

Le organizzazioni di volontariato che hanno manifestato interesse verso “Io Non Rischio” sono ben 159 e coinvolgono 84 comuni e tutte le province e città metropolitana della Toscana.