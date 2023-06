Torna nella 19esima edizione del “Motomerenda del contadino … e la Cena del giorno primo” il supercontest ” MOTO SELFIE” . In sintesi si tratta di inviare per messenger una foto con una persona (o più) ed una moto con scritto nel titolo Motomerenda …chi riceve più like vince!!!

REGOLAMENTO

PALLEROSO ( Castelnuovo di Garfagnana) 15- 16 LUGLIO