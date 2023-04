Torna “Marina In Fiore” fra natura, musica e street food

Una fiera promozionale dedicata al giardinaggio, ai fiori, agli arredi da esterno e ad articoli di erboristeria con più di 60 espositori provenienti da tutta Italia e accompagnata da eventi gastronomici, mostre fotografiche e tanta musica: è l’edizione 2023 di “Marina In Fiore”, il tradizionale appuntamento che segna l’inizio della bella stagione a Pietrasanta e torna a colorare il cuore di Tonfano da sabato 29 aprile a lunedì Primo maggio.

Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le categorie economiche della Marina, il circuito della fiera si svilupperà fra la rinnovata piazza XXIV Maggio e le vie Versilia, Carducci e Donizetti.

I visitatori si immergeranno in una suggestiva passeggiata tra tante varietà di fiori e piante, in cui ci sarà spazio anche scoprire per attrezzi da giardino particolari, installazioni artistiche e opere di “riciclo creativo”, mirate a sensibilizzare alla buona pratica di riduzione dei rifiuti. Inoltre, in occasione della manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica organizzata dal gruppo GoVersilia che, attraverso numerose immagini, racconterà le bellezze “in fiore” del territorio.

Non solo giardinaggio ma anche buon cibo, musica e intrattenimento.

Sabato alle 18, lo Spazio Agorà accoglierà il concerto della band “Vintage 80” che proporrà alcuni grandi successi degli anni ‘60, ‘70 e ‘80; il Primo maggio, invece, sempre alle 18 il palco sarà tutto per Omar Bresciani con “Voglio vivere così”, un concerto-spettacolo di brani italiani che spaziano dalle arie liriche fino alle “hits” più recenti.

Per gli amanti del “cibo da strada”, poi, arriveranno in via Donizetti le cucine su quattro ruote dello “Street Food” organizzato da Food Festival in collaborazione con “Marina Eventi Tonfano”: sabato 29 aprile dalle 18, domenica 30 e lunedì Primo maggio dalle 12 una quindicina di stand prenderanno “per la gola” i visitatori con prelibatezze dal marchio italiano come arrosticini abruzzesi, lampredotto fiorentino, arancini siciliani ed eccellenti birre artigianali, accompagnate da gustosi hamburger di chianina. In serata, a riscaldare l’atmosfera, anche intrattenimento con musica da DJ-set.

“Marina In Fiore” sarà aperta, con accesso libero e gratuito, ogni giorno dalle 9 alle 22.