Torna l’iniziativa ‘Carissimo Babbo Natale’: nei negozi di Capannori una lista doni per gli anziani della Casa di riposo

Torna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa ‘Carissimo Babbo Natale’ ideata dall’associazione culturale ‘Telia’ e supportata dall’associazione ‘Ridolina’, dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori, con l’obiettivo di far sentire ai ‘nonni’ di Casa Gori la vicinanza dell’intera comunità di Capannori durante le festività natalizie. Nei negozi del territorio che aderiranno all’iniziativa i cittadini potranno comprare un pensierino personalizzato per gli anziani della Casa di riposo ‘Gori’ di Marlia.

Gli ospiti della Casa di riposo hanno espresso i loro desideri, ovvero dei piccoli pensierini che farebbe loro piacere ricevere. Gli esercizi commerciali che aderiscono riceveranno la lista dei doni, e i cittadini che vorranno rallegrare il Natale degli anziani potranno acquistare un regalo della lista, che sarà recapitato con tanto di bigliettino personalizzato. Collaborerà al ritiro e alla consegna dei doni alla struttura di Marlia la piattaforma di marketplace Townforyou.

“Alla luce del successo dello scorso anno abbiamo voluto proporre questa iniziativa anche per il prossimo Natale nella convinzione che sia molto importante far sentire la vicinanza e l’affetto della comunità agli ospiti di ‘Casa Gori’ in un momento particolare come è quello delle festività natalizie – spiega l’assessore al commercio, Serena Frediani – . Chiediamo quindi ai negozi del territorio la loro disponibilità ad accogliere la lista dei regali sognati dagli ospiti della Rsa, in modo che nelle prossime settimane i cittadini possano recapitare un dono personalizzato all’interno della struttura”.

“Siamo davvero soddisfatte di poter realizzare anche per il Natale 2021 questa iniziativa che vuole portare affetto e vicinanza dentro le mura della Casa di riposo di Marlia attraverso la consegna di un piccolo dono da parte dei cittadini ai suoi ospiti -afferma la presidente dell’associazione Telia, Ilaria Cardella – . Spesso sono i gesti semplici quelli che scaldano il cuore e fanno sentire le persone meno sole’.

Le tipologie di negozi richiesti sono: negozi di prodotti alimentari; profumerie e articoli per la persona; fiori e piante; abbigliamento e merceria; gadget e articoli vari.

Gli esercizi commerciali interessati ad aderire possono scrivere alla mail: iniziative@comune.capannori.lu.it.