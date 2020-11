Torna l’acqua in bottiglia nelle mense scolastiche pesciatine

Torna l’acqua in bottiglia nelle mense scolastiche pesciatine

Giurlani “ Per il momento dobbiamo accantonare il progetto Acquabona, ma torneremo a svilupparlo”

Nonostante un messaggio erroneamente recapitato ai telefoni dei genitori, la decisione di accantonare per il momento il progetto Acquabona è frutto solamente della necessità del sindaco di Pescia Oreste Giurlani di cercare di aumentare al massimo la sicurezza dei ragazzi a scuola e per questo si tornerà al sistema della distribuzione dell’acqua con le bottiglie di plastica che ogni studente utilizzerà autonomamente.

“A malincuore abbiamo preso questa decisione che non altera certamente i nostri obiettivi amministrativi di riduzione dello spreco di acqua e il contenimento dell’uso delle bottiglie di plastica, come prevenzione dell’inquinamento ambientale- dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Ora , però, prevale ogni azione volta a ridurre le occasioni di contagio e questo vale come principio assoluto che seguiremo fino al termine della pandemia”.

Questo il testo inviato alle dirigenti scolastiche e che sarà oggetto di una circolare a tutti gli studenti :

“Buongiorno,

si comunica che a causa di disagi derivanti dall’emergenza in corso, il progetto Acqua Buona viene momentaneamente sospeso per l’impossibilità di ottemperare a quanto previsto dal progetto stesso.

La fornitura di acqua nelle mense scolastiche, già da Lunedi 16/11/2020, tornerà ad essere in bottiglia.

Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale continuerà ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Acqua Buona, quali la riduzione dello spreco di acqua e la protezione dell’ambiente.