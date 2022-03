Torna la Via Crucis alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

Venerdì 8 aprile avrà luogo presso la Cittadella del Carnevale di Viareggio la Via Crucis promossa dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Lucca. Inizierà alle 20.45, si intitola “Una luce nelle tenebre” e sarà animata dalla equipe di Pastorale giovanile della Versilia. In questi giorni infatti i gruppi giovani delle parrocchie di Viareggio e Massarosa e associazioni, come l’Agesci e l’Azione Cattolica, stanno preparando le sette stazioni della Via Crucis, in particolare la parrocchia Migliarina-Terminetto si occupa dei canti. La processione è aperta a tutta la cittadinanza, ma per chi fosse impossibilitato potrà essere seguita in diretta sull’emittente televisiva NoiTV. Presiederà l’arcivescovo Paolo Giulietti e a commentare il cammino durante le stazioni ci sarà il diacono Adolfo Milazzo con testi che invitano a coltivare la speranza nonostante i problemi dell’attuale momento storico: dalla pandemia alla guerra in primo luogo, ma senza dimenticare altro come la piaga delle morti sul lavoro. Già l’anno scorso la Via Crucis dei giovani della Diocesi si svolse presso la Cittadella. Una riprova della reciproca stima e collaborazione tra la Diocesi di Lucca e Fondazione Carnevale.