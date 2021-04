Torna “La Versiliana a casa vostra” con “Fiabe Jazz. Aladino e i vestiti nuovi dell’imperatore”

Torna “La Versiliana a casa vostra” con “Fiabe Jazz. Aladino e i vestiti nuovi dell’imperatore”, in prima visione sui social giovedì 15 aprile, ultimo appuntamento del cartellone firmato Versiliana;

Pietrasanta (LU)_ Il sipario virtuale del Teatro Comunale di Pietrasanta torna ad aprirsi con l’ultimo spettacolo del cartellone digitale “La Versiliana a casa vostra” proposto sui canali social dalla Fondazione Versiliana, Comune di Pietrasanta insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con la consulenza artistica de “Lo Studio Martini”.

Giovedì 15 aprile alle ore 19.00 sarà infatti in onda su Facebook e Youtube della Versiliana e del Comune di Pietrasanta “Fiabe Jazz. Aladino e i vestiti nuovi dell’imperatore” ,spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie, che conclude il ciclo di eventi on-line firmato dalla Versiliana.

Prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi Fiabe Jazz è uno spettacolo originale brillante, comico, surreale, imprevedibileche trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco semi vuoto due attori (Roberto Caccavo e Marco Natalucci) e un musicista (Francesco Giorgi) faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti le due celebri fiabe, ALADINO e I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE, utilizzando solo qualche parrucca, pochissimi oggetti, la musica dal vivo con canzoni originali e tanta ironia.

“Il nostro cartellone di spettacoli on line – spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – è stato un esperimento che con orgoglio abbiamo portato avanti perché ci ha permesso di mantenere attivi i rapporti con il nostro pubblico e dare un segnale positivo per il mondo dello spettacolo. Grazie a questa iniziativa, seppur in misura ridotta, artisti, tecnici e maestranze hanno potuto lavorare nonostante la chiusura imposta dei teatri. Con fiducia guardiamo adesso al futuro e alla stagione estiva in attesa di poter tornare ad ospitare il pubblico in presenza negli spazi della Versiliana”.

Per assistere allo spettacolo in maniera del tutto gratuita, basterà collegarsi giovedì 15 aprile alle ore19.00 al sito www.versilianafestival.it , alla pagina Facebook, al canale Youtube “Versiliana Festival” oppure alla pagina Facebook del Comune di Pietrasanta. Dopo la prima visione, lo spettacolo resterà visibile per un mese intero consentendo quindi a chi lo desidera di assistere all’evento in qualunque momento.