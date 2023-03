Torna la “Settimana della scuola”

Torna la “Settimana della scuola” ma con una anticipazione:

la presentazione degli elaborati per il concorso scolastico “Ascolta il Creato”

Dopo la prima e felice edizione dell’anno passato, torna la “Settimana della scuola” promossa dalla Diocesi di Lucca, su iniziativa dell’Ufficio per la pastorale scolastica, in collaborazione con altri uffici e servizi diocesani. Si svolgerà da lunedì 27 marzo a sabato 1 aprile, con vari incontri sul territorio – nella Piana di Lucca, in Versilia e in Garfagnana – coinvolgendo insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie con varie attività di confronto, dibattito e formazione.

Questa iniziativa avrà un’anticipazione con la presentazione degli elaborati svolti da varie classi di istituti scolastici, di ogni ordine e grado, sul bando del concorso intitolato “Ascolta il Creato”, titolo che dà il nome anche alla stessa “Settimana della scuola” 2023. Il calendario della presentazione degli elaborati per il concorso promosso dalla Diocesi è il seguente: mercoledì 22 marzo alle ore 17 a Lucca, nel Salone dell’arcivescovato per le scuole di Lucca e della Piana; giovedì 23 marzo a Viareggio alle ore 16,30 presso l’Oratorio della Parrocchia di don Bosco, via Maroncelli 330, per le scuole della Versilia; venerdì 24 marzo a Castelnuovo alle ore 16,30 presso l’oratorio delle Baccanelle per le scuole della Garfagnana.

La “Settimana della scuola” prenderà poi il via la sera di lunedì 27 marzo nella Casa Diocesana “Mons. Enrico Bartoletti” di Arliano con un incontro conviviale tra l’arcivescovo Paolo Giulietti e i dirigenti scolastici, cui farà seguito la mattina del 28 marzo un incontro tra i rappresentanti di istituto e mons. Giulietti nel Palazzo Arcivescovile di Lucca. Successivamente si dipaneranno incontri formativi e informativi come la presentazione del progetto “Zoom” a Castelnuovo Garfagnana, l’incontro con alunni delle primarie a Viareggio, la presentazione dei Pcto promossi dalla Diocesi, orientamento universitario e molto altro. Spazio sarà dato anche alla riflessione con esperti sui temi della “fragilità post covid” che coinvolgerà genitori e insegnanti. La settimana si concluderà sabato 1 aprile con la premiazione dei vincitori del concorso “Ascolta il creato” e con un concerto dell’Orchestra Giovanile Toscana nella Cattedrale di Lucca. Il programma completo della “Settimana della Scuola” è già consultabile su www.diocesilucca.it (link esatto: https://www.diocesilucca.it/blog/settimana-della-scuola-2023/).